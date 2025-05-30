بإنتاجية تصل 35 طنًا للفدان..انطلاق موسم حصاد البنجر بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن انطلاق بشائر موسم حصاد محصول بنجر السكر بإنتاجية تصل إلى 35 طن للفدان، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتعظيم الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع.

وأوضح الزملوط، أن المساحة الإجمالية المزروعة ببنجر السكر على مستوى المحافظة تبلغ نحو 35 ألف فدانًا، حيث تتصدر الفرافرة القائمة بمساحة 9600 فدانًا، تليها العوينات بـ 6810 فدانًا، ثم مركز الداخلة بمساحة 4221 فدانًا، مما يعكس انتشار هذه الزراعة الهامة وتنوع مناطق إنتاجها.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد ان محصول بنجر السكر يعتبر نموذج مهما للزراعة التعاقدية مع الدولة لأنه أقل تكلفة من بعض المحاصيل المنافسة له مثل كثير من الخضر الشتوية، ويعتبر من المحاصيل عالية الاستجابة لزيادة الإنتاجية بمجرد اتباع التوصيات والعمليات الزراعية المناسبة، فيمكن للفدان أن يعطى أكثر من من 35 - 55 طنا، وقد لا يتجاوز إنتاجه ما بين بين 10 - 15 طنا للفدان فى حال عدم تطبيق معايير الزراعة النموذجية وتعتبر الدورة الزراعية المناسبة للبنجر فى الأراضى الخفيفة هي الدورة الرباعية.