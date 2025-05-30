أوقاف الدقهلية تعلن انطلاق مقارئ الجمهور فى عدد من المساجد

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، انطلاق مقارئ الجمهور فى عدد من المساجد على مستوى إدارات الأوقاف بالمحافظة في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الثقافة القرآنية وتعليم أحكام التلاوة والتجويد.

وقال الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، إن انطلقت فعاليات المقارئ شهد إقبال ملحوظ من المصلين ورواد المساجد ضمن الخطة التي اعدتها الوزارة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني.

وشهدت المقارئ التي أقيمت عقب صلاة الجمعة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، حيث حرص المشاركون على الاستفادة من هذه الحلقات القرآنية لتعلم أحكام التلاوة الصحيحة وتدبر آيات الذكر الحكيم.