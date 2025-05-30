عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن حدوث انقطاع مفاجئ في خدمة ضخ المياه بعد خروج إحدى المحطتين الرئيسيتين بمحطة البستان في مدينة الخارجة عن الخدمة، إثر عطل كهربائي مفاجئ، ما أدى إلى ضعف الضخ وانقطاع المياه عن عدد من المناطق السكنية.

أوضح المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن الأحياء المتأثرة بالعطل والمتضررة من انقطاع المياه هي حي البساتين، حي البستان، حي الكهرباء بمدينة الخارجة.

وأضاف جهاد، أن فرق الصيانة تعمل حاليًا على قدم وساق لإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، بهدف إعادة تشغيل المحطة وعودة الخدمة تدريجيًا إلى الأحياء المتأثرة مؤكدا أن شركة مياه الشرب باشرت فورًا التعامل مع العطل الطارئ، مشيرة إلى أنه يجري بذل أقصى الجهود لتقليل فترة الانقطاع، وتفادي أي تأثيرات سلبية على المواطنين.

وقدمت الوحدة المحلية عبر صفحتها على الفيس بوك اعتذارها لسكان الأحياء المتضررة، مؤكدة حرصها على سرعة استعادة الخدمة، ومثمّنة تفهّم الأهالي وصبرهم على الظروف الطارئة خارجة عن الإرادة.