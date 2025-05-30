ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عامل ومالك مكتبة لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في مزاولة نشاطاً إجرامياً، بالنصب على راغبي الحصول على مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب بورود معلومات للقسم تفيد بقيام عامل ومالك مكتبه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة الرائد أحمد الشامي تبين قيام عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة القسم، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول وجهاز لاب توب "بفحصها فنياً تبين احتوائها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي" – الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما عما أسفرت عنه التحريات أقروا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في المعاد.