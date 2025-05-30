ممرضة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت فني تمريض بمستشفى إيتاي البارود في محافظة البحيرة، حياتها اليوم الجمعة، بتناول قرص حفظ غلال سام في ظروف غامضة.

تلقى مركز شرطة إيتاي البارود، إخطارًا من المستشفى العام، بوصول إيمان.ع، 33 عاما، فني تمريض بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تعاني من تسمم جراء تناول حبوب حفظ الغلال وتوفيت.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.