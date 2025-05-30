108 ساحات لصلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية.. تعرف على الأماكن والخطباء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، في بيان رسمي، عن تجهيز (108) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446، والموافق للعام الميلادي 2025، موزعة على جميع الإدارات والمراكز التابعة للمحافظة، مع تعيين خطباء أساسيين واحتياطيين لكل ساحة، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط وتنظيم شعائر صلاة العيد وتيسير أدائها في جو من الخشوع والسكينة.

ففي إدارة أبو صوير، خُصصت عدة ساحات، منها ساحة مركز شباب أبو صوير بمحطة أبو صوير، والتي سيلقي بها الخطبة الشيخ محمد شريف عبد الحي أحمد، إمام وخطيب، ويعاونه كاحتياطي الشيخ محمد عبد العزيز سالم السيد. كما خُصصت ساحة أخرى بمركز شباب الوراورة، وسيتولى الخطبة بها الشيخ وليد عطية محمد يوسف، ويعاونه السعيد توفيق السيد يوسف. وفي مركز شباب أبو خروع، يلقي الخطبة الشيخ عبد الله عامر سالمان سالم، ويعاونه محمد أيمن عبد اللطيف إبراهيم.

واستعدادًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين، تم تخصيص ساحات أخرى في المنطقة ذاتها مثل مركز شباب الواصفية، والذي سيلقي به الخطبة الشيخ محمد حجازي محمد محمد، ويعاونه فتحي مبروك يوسف خفاجي. بينما ستكون الخطبة في مركز شباب أبو عياد للشيخ إبراهيم عبد العزيز السيد علي، ويعاونه محمود عبد الله محمد علي، وفي مركز شباب أبو جريش للشيخ فتحي الصادق موسى حسن، ويعاونه أحمد وحيد مجاهد عبد الغني.

أما في مدينة المستقبل التابعة لنفس الإدارة، فقد تم تجهيز ساحات مثل ساحة المركز الطبي وساحة التوفيق، حيث يتولى الخطابة فيهما الشيخ رأفت عبد الله عبد الله يونس، والشيخ أشرف السيد إبراهيم عدوي، على الترتيب، ومعهما خطباء احتياطيون لضمان عدم حدوث أي خلل في التنظيم.

وفي إدارة الإسماعيلية أول، جرى تخصيص عدة ساحات منها نادي نقابة المحامين بأرض الأندية، وساحة النحاس بشارع محمد علي بالمحطة الجديدة، ونادي السلام بالغابة، ومركز شباب الشهداء بمنطقة العبور. وسيتولى الخطابة في هذه الساحات عدد من الأئمة المعروفين منهم الشيخ أيمن محمد عبد العال عبد الحميد، والشيخ أحمد خيري شوقي الهيل، والشيخ أحمد محمد عبد الله عليوة، وغيرهم من الأكفاء.

أما ساحة استاد الإسماعيلي بشارع المدارس، وهي من أكبر الساحات وأهمها، فسيتولى فيها الخطابة الشيخ أحمد عادل أحمد محمد، ويعاونه مختار محمد مختار الشوادفي. كما تم تخصيص ساحات أخرى في مناطق متعددة مثل الخامسة، الحكر، عزبة علي عيد، السحارة، الحرفي، الزغابة، حي السلام، والثلاثيني، وأُسندت فيها مهام الخطابة لأئمة وخطباء ذوي كفاءة وخبرة.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تتوزع الساحات في مناطق مثل محطة التل، البعالوة الكبرى والصغرى، القرين الجديدة، تل البلد، مدرسة الثانوية العامة، أبو حليفة، التل الصغير، تل أبو حامد، عطية الناظر، المزارعة، أبو عاشور، البكارشة، الظاهرية، أبو عيادة، العهدة، الغرابوة، وعزبة منصور. ويتولى الخطابة فيها أئمة مرموقون مثل الشيخ محمد وجدي سعد عبد الله، والشيخ عزت طلبة محمد، والشيخ سالم محمد سالم محمد، والشيخ ياسر محمد حماد محمد، والشيخ بهاء عبد العزيز إبراهيم محمد.

وفي مركز ومدينة فايد، تم تجهيز ساحات متعددة منها في الضبعية، سرابيوم، فنارة، أبو سلطان، ميدان فنارة، منطقة قمة فايد، وكسفريت، وقد تولى فيها الخطابة أئمة مثل الشيخ أحمد سالم محمد عبد القادر، وعلي محمود علي محمد، وجمال الدين محمد صقر، وعبد الباسط محمد عبد النبي، وغيرهم.

أما في مركز القصاصين، فقد تم توزيع الساحات على مناطق واسعة مثل الهوانية، النجع، أم عزام، قرية 30 يونيو، المحسمة، السلام، الشيخ غريب، والكوع، وتولى الخطابة بها عدد من الأئمة والوعاظ البارزين، منهم الشيخ عبد السلام عبد الله عبد السلام، وحسن مصطفى شحاتة مصطفى، وخالد عبد الوهاب عبد الدايم محمد، وغيرهم من أصحاب الخبرة والتمكن.

وفي القنطرة شرق، تم تحديد عدد من الساحات منها الشهيد جواد حسني، المدينة الجديدة، قرية الإرسال، قرية الأبطال، قرية الأحرار، حيث يتولى الخطابة فيها أئمة أمثال عبد الصمد حسن إسماعيل محمد، وسالم خليل محمد سليمان، ومحمود حمدي هاشم عطية.

وفي القنطرة غرب، تم تجهيز ساحات في مركز شباب القنطرة، أبو خليفة، البياضية، منشية مبارك، والرياح، وسيؤدي فيها الخطبة أئمة أمثال الشيخ عامر عبد العال سيد، وسعيد عبد السلام نصار، ومجدي إسماعيل حسن.

وأكدت مديرية الأوقاف أن جميع الساحات تم تجهيزها من حيث المرافق والنظافة وتوفير الأمان، وتوزيع الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لضمان انتظام الخطبة والصلاة في جميع المواقع، مشددة على عدم السماح بإقامة أي ساحات مخالفة خارج إطار الخطة الرسمية المعتمدة.

وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالخطبة، والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعيرة الدينية في أمان ويسر، متمنية للمواطنين عيدًا مباركًا مفعمًا بالخير والسكينة.