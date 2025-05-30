الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حملة تنظيف وتوعية مكبرة بخطورة إلقاء المخلفات البلاستيكية على رمال الشاطئ أو داخل مياه البحر.

واستهدفت الحملة التي شملت فصل المخلفات الموجودة على الرمال لإعادة تدويرها 5 شواطئ هي "طاحونة المندرة، وانلي، البوريفاج، جزيرة الدهب، محمود سعيد، جليم".

وأوضحت إدارة السياحة والمصايف أن الحملة تأتي ضمن اهتمامات الدولة بالبيئة البحرية وتقليل التلوث البلاستيكي بها الذي يؤثر سلبًا على الكائنات البحرية ومنها نقل الأمراض للإنسان.

وطالب إدارة المصايف رواد الشواطئ بضرورة الحفاظ على نظافتها، مؤكدين أن نظافة الشاطئ هي مسؤولية جماعية، بين الرواد ومستأجر الشاطئ ومحافظة الإسكندرية.