تعليم الإسماعيلية تنشر مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الشهادة الإعدادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن إتاحة عدد من نماذج المراجعات النهائية في مختلف المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار دعم الطلاب خلال فترة المراجعة النهائية واستعدادهم للامتحانات.

وفي هذا السياق، نشرت المديرية اليوم الجمعة، نماذج مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية، لتكون متاحة أمام الطلاب لمساعدتهم على الاستذكار والمراجعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية صباح غد السبت، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، في أول أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتنطلق غدًا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفق الجدول الرسمي المعلن من قبل المديرية، والذي تنشره “فيتو” ضمن تغطيتها لمتابعة سير الامتحانات.

وفي إطار الاستعدادات الجارية، عقد الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025، لمناقشة التعليمات النهائية وضمان جاهزية اللجان.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التعليمية، من بينهم: حمزة شطا مدير التعليم الخاص والدولي ورئيس المطبعة، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة، وهالة زين مدير شؤون الطلبة، وجمال حسين رئيس الكنترول.

وأكد وكيل الوزارة أن اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، يتابع بشكل مباشر ويومي كافة الترتيبات المتعلقة بسير الامتحانات، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات بالمحافظة لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، باعتبار أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل قضية قومية.

وأضاف موسى أن الامتحانات العامة تُعد من أولويات الأمن القومي، مطالبًا جميع عناصر المنظومة التعليمية بالتحلي بالمسؤولية والإخلاص في أداء المهام، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انضباط العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أهمية حضور الطلاب إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

كما شدد كل من رئيس المطبعة ورئيس الكنترول خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد من سلامة مظاريف الأسئلة وعدم فتحها إلا في الموعد المحدد، مع الالتزام الكامل بجميع التعليمات لضمان سير الامتحانات بسلاسة. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة، لتسهيل أداء الامتحانات في أجواء مريحة وآمنة.