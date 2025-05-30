محافظ سوهاج ينعي المحاسب عامر عوض رئيس مدينة طهطا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نعى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى، المحاسب عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، الذي وافته المنية اليوم، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين قدموا الكثير في خدمة المواطنين.

وتقدم "سراج" بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.