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كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان

03:03 ص الجمعة 30 مايو 2025

أرشيفية

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الشرقية – ياسمين عزت:

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه، صباح اليوم، إثر تعرضه للدهس عن طريق الخطأ بسيارة يقودها والده داخل أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بمصرع شاب يُدعى "ج.ال" داخل نطاق مصنع بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن صدمته سيارة والده أثناء رجوعها إلى الخلف دون الانتباه إلى وجود نجله خلف المركبة، في وقتٍ كان فيه الشاب نائمًا بالمكان، بحسب إفادات شهود العيان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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