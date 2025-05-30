22 مصابًا في انقلاب "أوتوبيس" بالسادات في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تعرّضت حافلة تقلّ عمال أحد المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، لحادث مروّع إثر انقلابها على طريق "كفر داوود – السادات"، مما أسفر عن إصابة 22 عاملًا بإصابات متفرقة.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أسماء المصابين، وهم: "محمد.س" (24 عامًا)، و"محمد.أ" (23 عامًا)، و"محمد.ج" (30 عامًا)، و"سامي.س" (31 عامًا)، و"كريم.م" (29 عامًا)، و"محمد.ع" (25 عامًا)، و"عبد الحليم.م" (24 عامًا)، و"أحمد.ر" (28 عامًا)، و"محمد.ي"، و"أدهم.م" (20 عامًا)، و"أحمد.إ" (24 عامًا)، و"خالد.م" (30 عامًا)، و"سعيد.م" (30 عامًا)، و"عادل.ع" (30 عامًا)، و"شعبان محمد" (36 عامًا)، و"مهاب.ع" (28 عامًا)، و"محمد.أ" (22 عامًا)، و"محمود.ف" (26 عامًا)، و"هشام.ج" (25 عامًا)، و"عمر.ع" (28 عامًا)، و"محمود.ع" (30 عامًا)، و"محمود.ب" (27 عامًا).

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يُفيد بانقلاب أوتوبيس على طريق "كفر داوود – السادات"، ما أدى إلى إصابة 22 عاملًا من العاملين بأحد المصانع بمدينة السادات. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.