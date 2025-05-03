هل تُعلق الدراسة في المنيا غدًا بسبب الطقس؟.. المحافظة توضح موقفها

المنيا- جمال محمد:

يترقب أولياء الأمور والطلاب في محافظة المنيا قرار مديرية التربية والتعليم بشأن سير الدراسة غدًا الأحد، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

يأتي هذا الترقب في ظل تقلبات جوية شهدتها عدة محافظات أخرى اليوم السبت، وتسجيل المنيا غدًا الأحد لدرجات حرارة تتراوح بين 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وحتى الآن، لم تصدر مديرية التربية والتعليم بالمنيا أي بيانات رسمية تشير إلى تعليق أو تغيير في سير اليوم الدراسي غدًا الأحد.

وفي سياق منفصل، عقد صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا اليوم مع مسؤولي الدعم والتواصل بالإدارات التعليمية، بحضور عماد محمود وكيل المديرية. تناول الاجتماع خطة عمل إدارة الدعم والتواصل للفترة المقبلة ومناقشة تفاصيل مسابقة "100 معلم متمكن مبدع 2"، والتي سيتم الإعلان عن شروطها قريبًا.