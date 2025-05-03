السجن 5 سنوات لسائحين من عرب إسرائيل اعتديا على عمال فندق بطابا

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، حبس سائحين من عرب إسرائيل 5 سنوات لتعديهم على عمال بأحد الفنادق السياحية بمدينة طابا، ورفضهم دفع ثمن المشروبات الكحولية التي تناولوها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور شادى حسونه، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما طلب "م. ف. ص. ك" 22 عاما، عامل، و "و.. ج. ص. ك" 34 عاما، مقاول، وكلاهما من عرب إسرائل، مشروبات كحولية ورفضوا دفع الحساب، وعندما، طلبت منهم إدارة الفندق بطابا دفع الحساب، قاموا بالتعدي على 3 عمال بالفندق، وتحطيم جزء من محتويات الفندق.

طلب المتهمان الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب معللين سبب رفضهم أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على غير الحقيقة لعدم دفع حساب المشروبات التي تناولوها.

وقاما بضرب العمال بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألمنيوم، وزجاجات المشروبات الكحولية، مما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة بالعمال.

وعلى الفور قامت إدارة الفندق بإبلاغ الجهات الأمنية، وشرطة السياحة التى انتقلت إلى مكان البلاغ.

وتبين من تحريات الأمن، أن المتهمين من عرب إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية ونزلاء بالفندق، وقاموا بطلب مشروبات كحولية لهم ولذويهم بكميات كبيرة، وعند طلب الحساب رفضوا دفع الثمن، مؤكدين أن الحجز الخاص بهم يشمل المشروبات الكحولية، و بالاستعلام عن الحجز تبين أن حجزهم بدون أى مشروبات كحولية، وحدثت مشادة بينهم وبين عمال الفندق، وقيامهم بالاعتداء على العمال، وتكسير العديد من الأبواب الزجاجية والتى تشمل كاسات المشروبات وتحطيم العديد من الكراسى، وبلغت التلفيات 35 ألف جنيه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى، لعمل الإسعافات الأولية، وتبين أن المجنى عليه الأول يدعى على محمد يوسف، أصيب بكسر فى الجمجمة جهة اليسار، ووصلت نسبة الإصابة إلى 40%، وإصابة الآخرين بجروح بالرأس والحاجب والرقبة، وهذه الإصابات تستدعى علاجهم أكثر من 21 يوما.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ثمن المشروبات الكحولية، وجرى تحرير محضر رقم 3 أحوال شرطة السياحة، وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات، وتحرير محضر برقم 511 لسنة 2024 جنح طابا.

وبالعرض على جهات التحقيق بمدينة نوييع، وجهت لهما جهات التحقيق عدة تهم منها استخدام العنف، وترويع المواطنين، وإلحاق الأذى بالعاملين، والإضرار بممتلكات الفندق، والحصول على خدمة غير مدفوعة التكلفة والتسبب فى عاهة لأحد المصابين .

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وبجلسة اليوم استمتعت هيئة المحكمة لأحد المصابين، والذى أكد إصاباتهم منذ الواقعة حتى الآن، وقدم التقارير الطبية والإشاعات التى أثبتت إصابته بعاهة أفقدته القدرة على العمل بسبب عدم اتزانه، وشعور دائما بالدوران .