محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية مع سفير هولندا بالقاهرة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، السيد بيتر موليما سفير دولة هولندا فى مصر، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ونيللى دارج مستشار الشؤون الثقافية بالسفارة، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

ورحب إسماعيل كمال بالسفير الهولندى لزيارته لعروس المشاتى، مستعرضاً الجهود التى يتم تم ويتم تنفيذها لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية المتنوعة فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية والصناعية والسياحية والزراعية، وخاصة أن أسوان تتميز بإنتاج العديد من المنتجات الزراعية كالمانجو والدوم والتمور وقصب السكر، ويوجد تعاون مثمر وبناء مع منظمة الفاو الدولية للإستثمار الأمثل للزراعات المتعددة، وفى نفس الوقت تمتلك عاصمة الاقتصاد الإفريقي الثروات التعدينية والمحجرية ، ومصادر الطاقة مثل الجرانيت ، والطاقة الشمسية النظيفة التى تعادل إنتاج السد العالى لتوليد الكهرباء.



وأشاد المحافظ بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا فى ظل التنسيق المتميز والمتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وجلالة الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا ، ونطمح بزيادة معدلات الحركة السياحية الهولندية للإستمتاع بالمقومات العديدة لزهرة الجنوب.



فيما وجه سفير هولندا شكره للحفاوة وحسن الاستقبال من محافظ أسوان، لافتاً إلى أن دولة هولندا تواصل مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذي يشهد خلال الفترة الحالية تنظيم النسخة التاسعة منه.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير الهولندي تأكيداً على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.