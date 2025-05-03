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ماتت قبل نقلها للمستشفى.. العثور على رضيعة مجهولة النسب أعلى كوبري فى قنا

09:31 م السبت 03 مايو 2025

جثة رضيعة

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قنا- عبدالرحمن القرشي:
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ومجهولة النسب، ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على رضيعة ملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في نقادة.

وكشف البلاغ أن رجال الإسعاف عثروا على رضيعة عمرها 3 أيام، حالتها الصحية غير مستقرة، ملفوفة في قطعة قماش وملقاة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، وماتت خلال نقلها لمستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مديرية أمن قنا جثة رضيعة كوبري الشهيد باسم فكري مستشفى طوخ النيابة العامة
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