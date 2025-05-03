رسميًا.. جداول امتحانات نهاية العام لكافة المدارس في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بكافة مدارس الإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، تبدأ الامتحانات في 21 مايو الجاري وتنتهي في 4 يونيو المقبل، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ويستعرض "مصراوي" جداول امتحانات نهاية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالإسكندرية: