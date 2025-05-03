لغز إصابة طالب كفر الشيخ.. اتهامات بالتعدي بعد نفي الأم والنيابة تخلي سبيل المتهمين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة تدوينات تزعم تعدي 3 طلاب بمحافظة كفر الشيخ على زميلهم محدثين إصابته بالرأس.

وفى هذا السياق، كشف مصدر أمني لـ"مصراوي"، أن "أدهم.ح.أ"، طالب بالمرحلة الإعدادية كان يلهو في الشارع فسقط خلال لهوه وتعرض لإصابات بالرأس عبارة عن كسر بقاع الجمجمة، ووفق ذلك جرى نقله إلى مستشفى بلطيم التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المصدر الأمني، أنه بسؤال والدته حول الواقعة وما حدث لابنها لم تتهم أحدًا، وأكدت أن ما حدث له قضاء وقدر "وقع لوحده"، لكن بعد أسبوع من الواقعة تقدم والد الطالب ببلاغ يتهم 3 طلاب بالتعدي على نجله وإحداث إصابته.

وقال المصدر إنه بناءً على ذلك الاتهام، ألقت قوات الأمن القبض على الطلاب الثلاثة وعرضهم على نيابة مركز البرلس التى أمرت بإخلاء سبيلهم، ولم يكن هناك أي قرارات حيالهم.