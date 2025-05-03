بعد انفجار محول كهرباء بمحطة.. مصدر بشركة مياه الشرب بالغربية يكشف الأسباب

الغربية- مروة شاهين:

أكد مصدر بشركة المياة والشرب بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أن قرية سملا شهدت انفجار محول كهربائي داخل محطة مياه الشرب، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها كافة مدن وقرى المحافظة، نتج عنه انقطاع في المياه.

وأشار المصدر، في تصريحاته لمصراوي، إلى إعادة توصيل المياه للقرية وتصليح المحول من قبل شركة الكهرباء دون وجود أي إصابات أو خسائر داخل المحطة .

كانت محطة المياة والشرب بقرية سملا التابعة لمركز قطور، شهدت اليوم السبت، انفجار محول كهربائي، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى محل الواقعة وتبين أن المحول كان بدون غطاء في الخارج، وبسبب الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة انفجر.

كانت محافظة الغربية، شهدت سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على معظم مدن وقرى المحافظة، وأعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحبها أمطار متوسطة ورعدية.