دعمًا للتحول الرقمي.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير المركز التكنولوجي والوحدة المحلية

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز أبوقرقاص، تابع خلالها أعمال التطوير بالمركز التكنولوجي، موضحًا أن جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية مستمرة لتشمل باقي المراكز بمختلف المدن، ومنها المراكز التكنولوجية فى المنيا وسمالوط علاوة على إنشاء المركز التكنولوجى فى بنى مزار، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

وأكد اللواء كدوانى أن محافظة المنيا تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في تفعيل بوابة خدمات المحليات، بعدد معاملات تجاوز 52 ألف معاملة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وعدم التهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات داخل الجهاز التنفيذي.

وأشار المحافظ إلى نجاح المركز التكنولوجي المتنقل الذي استقبل أكثر من 5 آلاف طلب، مؤكدًا على أهمية المراكز التكنولوجية حيث تقدم أكثر من 80 خدمة حكومية متنوعة تشمل إصدار وتجديد التراخيص واستخراج الشهادات وتلقي الطلبات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل لائقة للموظفين بما يعزز كفاءة الأداء ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.