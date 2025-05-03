طعنات أمام المسجد.. السجن 7 سنوات للمتهم بقتل شاب أمام المارة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بالحكم على المتهم بقتل الشاب "محمد حفني أنس" بمدينة الباجور، بالسجن 7 سنوات.

وأكد "السيد الدجوي" محامي المجني عليه، أن وصف القضية كان مُشاجرة بين الطرفين، وعليه صدر الحكم ظهر اليوم، بالسجن 7 سنوات.

وكان مُشاجرة وقعت منتصف يناير الماضي، أسفرت عن مقتل الشاب "محمد حفني أنس" 28 عامًا، على يد شاب آخر أمام مسجد حافظ بوسط مدينة الباجور، إذ فوجئ المارة باندلاع مشاجرة طاحنة بين شابين، وسرعان ما انضم لهم ثالث يُدعى "أحمد.ي.ف" 38 عامًا، مُستخدمًا سلاح أبيض وسدد طعنات إلى "محمد حفني" بعضها طال الرأس وأخرى سكنت موضع القلب مباشرة، ليسقط الأخير وسط بركة من الدماء، وجرى نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لكن أعلن الأطباء وفاته.