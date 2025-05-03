مصرع طالبين دهسهما قطار بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي طالبان مصرعهما بعد أن دهسهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد بالقرب من موقف سيارات الأزهر في مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بطالبين أثناء عبورهما قضبان السكة الحديد بالقرب من موقف سيارات الأزهر في حي شرق مدينة أسيوط.

انتقل ضباط قسم شرطة ثان أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع الطالبين "محمد. س. ك" (16 عامًا) و"محمد. م. ع" (16 عامًا)، وهما طالبان بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.