أمطار مفاجئة على الإسكندرية ورايات صفراء على الشواطئ-صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لهطول أمطار مفاجئة خفيفة الشدة، اليوم السبت، صاحبها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 14 درجة مئوية للصغرى و23 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 36 كيلو متر/ الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 40%، وبلغ ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار؛ إلى جانب تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة".

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية؛ تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء التحذيرية على أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي ورب الإسكندرية والعجمي.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.