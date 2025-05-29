تعليم سوهاج يكشف سبب حرمان 65 طالبًا فنيًا من الامتحانات

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن عدد الطلاب المحرومين من أداء امتحان شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة البلينا الثانوية التجارية بلغ 65 طالبًا فقط، وليس 200 كما تردد.

وأشار "السيد" إلى أن سبب عدم السماح لهؤلاء الطلاب بدخول الامتحان يرجع إلى عدم تسجيلهم على "سيستم الامتحانات" في الوقت المحدد، موضحًا أن آخر موعد للتسجيل كان في 8 مايو الجاري.

وأكد المسؤول أنه يُجرى حاليًا العمل على حل المشكلة، على أن يُسمح للطلاب المتأثرين بأداء باقي الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مع إحالتهم لدور ثانٍ في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية التي فاتهم اختبارها اليوم.

وكان عدد من الطلاب وأولياء أمورهم قد تجمّعوا أمام المدرسة، احتجاجًا على عدم وجود أرقام الجلوس أو الأسماء ضمن قوائم اللجان.