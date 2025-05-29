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جريمة مروعة بالإسكندرية.. شابان يقتلان ثالثا ويمثلان بجثته ويلتقطان سيلفي بالدماء

04:57 م الخميس 29 مايو 2025

المتهمين

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل شاب بالأسلحة البيضاء على يد عاطلين لهما معلومات جنائية إثر مشاجرة بينهم في منطقة العجمي غربي المحافظة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة بشارع المرور ووفاة شخص، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بأسلحة بيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم مثل أحدهما بجثته وقاما بتصوير الواقعة بمقطع فيديو وأخذا صور "سيلفي" تظهر تلطخ ملابسهما بالدماء.

ووفقًا لشهود عيان، تبين حدوث الجريمة بسبب تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهمين وآخرين ما أثار حفيظتهما وقررا الانتقام منه، ما أثار الفزع بين المواطنين.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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