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السيطرة على حريق محل مشويات في بنها

04:27 م الخميس 29 مايو 2025

قوات الحماية المدنية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محل مشويات بمدينة بنها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا بنشوب حريق بمحل مشويات بمدينة بنها، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للمحال المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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قوات الحماية المدنية حريق محل مشويات بنها
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