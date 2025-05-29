كفر الشيخ - إسلام عمار:

واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ، باستدراج أفراد أسرة طليق ابنتهم والاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى تهشيم أسنانه، وهتك عرضه بسبب خلافات تتعلق بعملية الانفصال.

وأحال المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قضية اتهام 5 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بقرية محلة أبوعلى بهتك عرض طليق ابنتهم، وخطفه بالتحايل بعد استدراجه وانتهاك آدميته، إلى محكمة جنايات فوه التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبتهم عما أسند إليهم طبقًا لمواد الاتهام، وفقًا لأحداث القضية رقم 5712 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1887 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

ووفقًا لقرار إحالة المتهمين الخمسة وهم : "حنان.ك.أ.ا"، 33 عامًا، معلم أول، و"أمال.م.ا"، 56 عامًا، ربة منزل، و"كمال.أ.ك.ا"، 56 عامًا، بالمعاش، و"أحمد.ك.أ.ك.ا"، 25 عامًا، طالب، و"أحمد.أ.ا"، و"محمد.أ.ا"، أنهم في يوم 26 مارس 2025 بدائرة مركز شرطة دسوق، ارتكبوا عدة اتهامات حيال طليق المتهمة الأولى.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة الأولى طليقة المجني عليه استدرجته إلى مكان الواقعة "مسكنها" في قرية محلة أبوعلي بزعم تصفية ما بينهما من خلافات فسكنت نفسها لمزاعمها وما أن ظفروا به حتى باعدوا بينه وذويه في سبيل إتمام مشروعهم الإجرامي.

وأشار قرار الإحالة إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن كبله المتهم الثالث من أطرافه باستخدام "جنزير حديدي" وآنذاك أقبل المتهمين الرابع والخامس بهتك عرضه، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين احتجزوا المجني عليه وارتكبوا الأفعال محل الاتهام الأول فباعدوا بينه وأعين الرقباء، قيما اقترن بذلك الاحتجاز تعذيبه بدنيًا بأن تعدوا عليه بالضرب للحيلولة دون مقاومته فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق في الأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا صورًا خاصة له بمكان خاص حال ارتكاب جريمتهم محل الوصف الأول بينما وجه لهم أيضًا بإحرازهم الأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "جنزير" والمستخدمة في التعدي على المجني عليه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وفي السياق سجلت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والصادر من مستشفى دسوق العام في أوراق القضية، وتبين منه إصابة المجني عليه بكدمات متعددة، وسحجات بالوجه، وكسر بالأسنان بالفك السفلي، وجرد رضي بإصبع السبابة باليد اليمنى، واليد اليسرى، ووجود سحجات حول كف اليد، والذراع الأيمن والأيسر.