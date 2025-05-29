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حبس مراهق اعتدى على زميله بـ"كاتر" في قنا

02:13 م الخميس 29 مايو 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :


قضت محكمة الأحداث بحبس طفل 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة التعدي بالضرب على زميله وحياة سلاح أبيض "كاتر" وأحدث به إصابات بالغة في دائرة بندر قنا.


تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من عام 2025 عندما تعدى طفل لم يتخطى عمره الـ 18 عامًا على زميله بالضرب عمدًا وأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أعجزته عن ممارسة أعماله اليومية فترة طويلة في دائرة بندر قنا.


تم ضبط المتهم وإحالة الواقعة إلى نيابة الطفل ومنها إلى محكمة الأحداث والتي قضت بحبس المتهم 3 أشهر وغرامة 500 جنيه على التهمتين التعدي بالضرب واستخدام سلاح أبيض "كاتر".


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حبس مراهق قنا تهمة التعدي بالضرب
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