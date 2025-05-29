المنوفية- أحمد الباهي:



تمكنت مباحث تموين المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، اليوم الخميس، من استهداف كيان صناعي بإحدى قرى بركة السبع لإنتاج وتصنيـع إكسـسورات السيارات المغشوشة والمقلدة لكبرى العلامات التجارية.



وخلال الحملة جرى ضبط خط إنتاج مكون من 4 ماكينات، 2 طن خام خرز البلاستيك مجهول المصدر، 2000 قطعة إكسسوارات سيارات مغشوشة، 2500 قطعة منتج نهائي مقلدة لكبرى العلامات التجارية، وتقرر التحفظ علي المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.



وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.







