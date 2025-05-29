الأقصر تعلن فتح باب التقديم لتراخيص سيارات أجرة بعدة خطوط

الأقصر- محمد محروس:



أعلنت محافظة الأقصر عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص تشغيل عدد من سيارات الأجرة للعمل على عدد من الخطوط داخل نطاق المحافظة، وذلك على النحو التالي:

10 سيارات أجرة للعمل على خط (القرنة – مدينة طيبة الجديدة)، و30 سيارة أجرة للعمل على خط (القرنة – الأقصر)، و15 سيارة أجرة للعمل على خط (الأقصر – الضبعية)، و15 سيارة أجرة للعمل على خط (الضبعية – حاجر الضبعية).

وأوضحت المحافظة أن تلقي الطلبات سيتم بمقر الإدارة العامة للمواقف بمحافظة الأقصر، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 وحتى 27 يونيو 2025.





