محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات الفنية بمدينة بنها - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى اليوم الخميس، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها" صناعي ، زراعي، تجاري وفندقي" ، للعام الدراسى الحالي.

جاء ذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

رافق المحافظ خلال الجولة، مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

وتفقد محافظ القليوبية الإمتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة، وإطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية) عددهم 56443 طالب وطالبة وعدد اللجان 160 لجنة حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 22724 طالب وطالبة موزعين على 68 لجنة ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 10500 طالب وطالبة موزعين على عدد 25 لجنة ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري والفندقي 15010 طالب وطالبة موزعين على 67 لجنة وسوف تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق12/6/2025.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز عدد 12 استراحة للرجال وعدد 12 استراحة للسيدات للسادة المدرسين والقائمين علي سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة.