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لأول مرة.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا

12:48 م الخميس 29 مايو 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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المنيا- جمال محمد:

يترأس عبد الحليم علام نقيب المحامين، جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد المنضمين للنقابة الفرعية بالمنيا، وذلك خلال جلسة يوم السبت القادم.

وأعلن علاء حسن نقيب المحامين بالمنيا أنه سيتم عقد جلسة أداء حلف اليمين للمحامين الجدد المنضمين للنقابة الفرعية بحضور عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بمقر النقابة الفرعية يوم السبت المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها أن يشهد النقيب العام جلسه حلف اليمين بالنقابة الفرعية .

وأضاف حسن أن عدد المحامين الذين سيحلفون اليمين في تلك الجلسة يبلغ 262 محامياً، على أن يتم الحضور بالزي الرسمي وحضور المحامين بالموعد المقرر للجلسه.

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عبد الحليم علام نقيب المحامين جلسة حلف اليمين
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