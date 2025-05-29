محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية سير وانتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول بمجمع لجان معهد بنها الثانوي.



وتجرى الإمتحانات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



رافق المحافظ خلال تفقده اللجان الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية والأستاذ وليد الشهاوى رئيس مركز ومدينة بنها.



ويؤدي الطلاب الإمتحانات اليوم في مادتي القرآن الكريم والحديث للقسم العلمي اطمأن المحافظ على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لضمان حسن سير الامتحانات.



أكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وشدد على اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات والتي قررها قطاع المعاهد الأزهرية.



وأشار المحافظ خلال تفقده اللجان أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.



وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الازهرية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الازهرية.



فيما حرص محافظ القليوبية، على تفقد حجرات الزائرة الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب.



كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على الاشراف على الامتحانات بداية من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والوكلاء وجميع قيادات المنطقة ورؤساء اللجان والملاحظين والمشرفين، متمنياً للطلاب كل التوفيق والنجاح.



الجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت من اليوم الخميس 29 مايو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي، وعدد الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات (4621 )طالب وطالبة موزعين على عدد( 13) لجنة عامة تضم (166) لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.