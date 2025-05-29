صرف 4896 كارت ميزة و7 أطنان لحوم لمستحقي تكافل وكرامة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الخميس، في تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية من خلال منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة".



وأعلنت مديرية التضامن، في بيان لها، عن صرف 4896 كارت ميزة لمستحقي تكافل وكرامة، وفيما يتعلق بالمساعدات العينية، تم توزيع 7 طن اللحوم على الحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.



وأكدت مديرية التضامن استمرارها في تنفيذ برامج التكافل الاجتماعي، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية تحت رعاية القيادة السياسية.





