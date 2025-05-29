المنوفية تتسلم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها قبل العيد

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام، المخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة قبل عيد الأضحى، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة المنوفية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام لمساعد، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

وتفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة والتي تحتوى على (2) طن لحوم، مشيرًا إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتميز باستمراريته وفعاليته في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا على مدار العام، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجاً بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وأوضح الدكتور محمد خليفة أن عملية توزيع اللحوم تتم وفق خطة منظمة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارات الأوقاف، والوحدات المحلية، وذلك بالاستناد إلى كشوف استحقاق دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، بما يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.