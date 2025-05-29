الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة نجار مسلح بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل عاطل، والسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة سرقة المجني عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق حسين الصيرفي، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 14527 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد العثور على جثة شخص بمجرى مائي.

توصلت تحريات إلى أن الجثة للمدعو "ح.ل.ن" عاطل، وأن وراء مقتله المدعو "م.ن.ع" نجار مسلح، ظنًا منه أنه أرشد الشرطة حول نشاط شقيقه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ما تسبب في ضبطه متلبسًا بكمية من المواد المخدرة.

ووفقًا لأوراق القضية، تعدى المتهم على المجني عليه ووجه له ضربات بقبضة يده استقرت بوجهه ثم دفعه بقوة ليسقط داخل ترعة بمحل الواقعة وسرق هاتفه المحمول وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم، وتبين من التحريات إلى اتجار المتهم في المواد المخدرة وتعاطيه المخدرات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.





