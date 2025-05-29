محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي للتدريب الحرفي والصناعات التراثية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية داخل مركز التدريب على الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي" التابع لإدارة التعاون بديوان عام المحافظة، والواقع بمركز الفتح، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على البرامج التدريبية المقدمة للشباب والفتيات، في إطار جهود المحافظة لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز الصناعات التراثية.

وأكد المحافظ، خلال جولته التزام المحافظة بدعم وتمكين الشباب من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة في مجالات النجارة، والخياطة، وتصنيع الإكسسوارات، والمنتجات الجلدية، وغيرها من الحرف ذات الطابع التراثي، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تضمن دخلاً مستدامًا للأسر.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، إلى جانب محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بتطوير المشروعات الصغيرة والحرف التراثية.

وخلال تفقده لأقسام المركز، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من القائمين على العملية التدريبية حول آليات العمل، وخطط التسويق، ومشاركة المتدربين في المعارض المحلية والدولية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر، على أهمية تطوير المركز ورفع كفاءته الفنية والتدريبية، مع التركيز على الحرف التي تتميز بها المحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإزالة العقبات أمام المتدربين، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات وتحويل المهارات اليدوية إلى فرص اقتصادية حقيقية.