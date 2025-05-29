مغادرة آخر أفواج الحج البري من ميناء نويبع واكتمال الموسم بنجاح

جنوب سيناء - رضا السيد:



شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، مغادرة آخر أفواج الحج البري على متن العبارتين "سينا" و"آيلة"، وعلى متنهما 772 حاج و18 باص.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن

إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء خلال هذا الموسم بلغ 7701 حاج و180 باص، وذلك ضمن خطة تشغيل محكمة نفذتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في تصريح اليوم، أن موسم تفويج الحج البري انتهى بنجاح كامل دون تسجيل أي شكاوى، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على تقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية وشركات النقل البحري، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

كما قدم الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الموسم، مؤكدا استمرار الجهود لتطوير مستوى الأداء في كافة الموانئ التابعة للهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، بشأن توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لحجاج بيت الله الحرام.





