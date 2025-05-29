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بالصور- انهيار منزل من طابقين في بني سويف

10:36 ص الخميس 29 مايو 2025
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بني سويف- حمدي سليمان:

تعرض منزل من الطوب اللبن غير مأهول بالسكان، بمدينة بني سويف للانهيار الجزئي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار شرفة منزل من الطوب اللبن، مكون من طابقين، بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوقا أمنيا حوله حرصا على حياة المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.

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انهيار منزل بني سويف انهيار شرفة منزل
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