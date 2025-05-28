السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في عزبة عزت بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، داخل مزرعة دواجن تقع وسط حديقة لشجر مانجو فى عزبة عزت.

انتقلت الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقالت مصادر أمنية، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وأن الحريق محدود، وتباشر قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة عليه ومنع امتداده، وسط متابعة ميدانية من الجهات المختصة، ويجرى استكمال أعمال التبريد والتأمين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة أسباب الحريق والحد من تكراره.