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أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا

11:13 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (9)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (6)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (4)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (3)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (7)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (8)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (2)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (10)
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    أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات.. 63 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا (1)
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أسوان - إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية للدبلومات الفنية " "دور أول" للعام الدراسى 2024/ 2025 والتى تنطلق غدًا الخميس وتنتهي الخميس 12 يونيو المقبل، على أن تتوقف الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق الجداول التي اعتمدتها أعلنتها الوزارة.

وكشف محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف بدوي أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألف و636 طالب وطالبة بأنظمة التقدم (ثلاث سنوات - خمس سنوات - تعليم وتدريب مزدوج - إعداد مهنى) موزعين على 63 لجنة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 30 استراحة بواقع 21 استراحة رجال و9 استراحات سيدات.

وأشار إلى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، وحظر حيازة الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية، والإلتزام بتطبيق القانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠، والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

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مديرية التربية والتعليم بأسوان إجازة عيد الأضحى المبارك وزارة التربية والتعليم بأسوان امتحانات الدبلومات
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