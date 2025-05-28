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استعدادات الإسماعيلية لامتحانات الثانوية الأزهرية الشفوية الإلكترونية

07:10 م الأربعاء 28 مايو 2025

استعدادات الإسماعيلية لامتحانات الثانوية الأزهرية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الأربعاء، مع معلمي ومعلمات الحاسب الآلي المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بحضور الدكتورة نادية جودة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والدكتور محمد مصطفى، مدير مركز المعلومات، وصفاء سيف الإسلام، القائم بعمل موجه عام الحاسب الآلي، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات الشفوية الإلكترونية، وفقًا للتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم استعراض آليات التوثيق بالصوت والصورة، والتأكد من استلام أعضاء اللجان لكافة المستلزمات التقنية اللازمة، إلى جانب مراجعة إعداد الجداول الإلكترونية للامتحانات وضبط أنظمة كاميرات التوثيق.

وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد، أن الامتحانات الشفوية الإلكترونية تأتي ضمن منظومة تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة وحفظ حقوق الطلاب، من خلال تسجيل الإجابات بالصوت والصورة بوضوح كامل.

وشدد رئيس المنطقة، على أهمية إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات الشفوية قبل موعدها بوقتٍ كافٍ، وعدم بدء الامتحانات الشفوية إلا بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات التحريرية، مع التأكيد على توفير بيئة تربوية مناسبة داخل اللجان تتيح للطلاب أداء الامتحان في أجواء من الراحة والانضباط.

كما أوصى بضرورة التعامل المهني والواعي مع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التوثيق، والعمل بروح الالتزام والدقة لضمان نجاح منظومة الامتحانات الشفوية الإلكترونية، والحفاظ على السرية التامة وسلامة الإجراءات.

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الإسماعيلية الشيخ ممدوح عبد الجواد الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
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