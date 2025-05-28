انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية غدًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق غدًا الخميس، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يبدأ طلاب القسم العلمي أولى اختباراتهم بأداء مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، ضمن ماراثون الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024/2025.

ويُعقد الامتحان تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

كانت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، حيث عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المنطقة، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، أيمن علم الدين، عضو قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات.

ناقش الاجتماع آخر الترتيبات الخاصة بانطلاق الامتحانات، وتم استعراض التجهيزات الفنية والإدارية والتنظيمية، والتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بكافة التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد، لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة.

وأكد رئيس المنطقة، أهمية قيام رؤساء اللجان والمساعدين وأعضاء الفرق المعاونة بأداء مهامهم بكل دقة ومسؤولية، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإدارية الخاصة بالعملية الامتحانية، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة أو تقصير.

أوضح الشيخ ممدوح عبد الجواد أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة الأزهرية برئاسته، لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وتلقي أي بلاغات أو استفسارات، والتدخل السريع لحل أية مشكلات ميدانية.

ويُذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، حيث تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو 2025.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف حريص على تهيئة أجواء تربوية هادئة ومنضبطة داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يعزز قدرتهم على الأداء الجيد.

وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تركز على الفهم والتحليل والاستيعاب، بعيدًا عن الحفظ التقليدي، داعيًا الطلاب إلى التحلي بالثقة والاجتهاد والجدية، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والنجاح.