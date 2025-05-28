فتح مجازر أسوان بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتكثيف الجهود وسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والاستعدادات بجميع المجازر الحكومية والخاصة، وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال ذبح الأضاحى بالمجان خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة، مع تكثيف الحملات الميدانية لتحقيق المتابعة والرقابة اللازمة لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ الصحى الآمن لإتاحة الفرصة أمام الأهالى والمواطنين للإستمتاع والاحتفال بهذه المناسبة بالشكل المطلوب.

وكشف الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى، عن رفع حالة الطوارئ بالمديرية بمختلف إداراتها، مع إلغاء الأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، والتأكيد على توفير إحتياجات المجازر وتوفير العمالة اللازمة، وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولاً بأول حفاظاً على سلامة اللحوم، واستمرار العمل بالمجازر على مدار الـ 24 ساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن.

وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملات رقابية للمرور على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت لمتابعة توافر كميات كافية من اللحوم بأنواعها وغيرها من مختلف المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية وذلك لتلقي الاستفسارات والرد على الشكاوى التى ترد من المواطنين وسرعة حلها على أرقام ( 2236725 - 2236668 ).