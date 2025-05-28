إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة المنتزه التعليمية وشرطة المرافق، حملة استهدفت إغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014.

وأشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز تعليمية بالشمع الأحمر بعد إخلائها في مناطق سيدي بشر بحري، الفلكي الفضالي، فيكتوريا.

وناشدت رئيس حي المنتزه أول أصحاب المنشآت التعليمية المخالفة وغير المرخصة بتقنين أوضاعهم والالتزام بالقوانين، مؤكدة استمرار تلك الحملات لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

تأتي حملات الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة المراكز والأكاديميات التعليمية التي تدار بالمخالفة للقانون.