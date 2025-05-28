إعلان

إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور

06:44 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إغلاق مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة المنتزه التعليمية وشرطة المرافق، حملة استهدفت إغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 420 لسنة 2014.

وأشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز تعليمية بالشمع الأحمر بعد إخلائها في مناطق سيدي بشر بحري، الفلكي الفضالي، فيكتوريا.

وناشدت رئيس حي المنتزه أول أصحاب المنشآت التعليمية المخالفة وغير المرخصة بتقنين أوضاعهم والالتزام بالقوانين، مؤكدة استمرار تلك الحملات لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.

تأتي حملات الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة المراكز والأكاديميات التعليمية التي تدار بالمخالفة للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق 5 مراكز تعليمية مراكز تعليمية غير مرخصة إغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة غلق وتشميع 5 مراكز تعليمية حي المنتزه أول في الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان