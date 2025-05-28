رسميًا.. موعد إعلان نتائج صفوف النقل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل بالمراحل "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، للعام الدراسي 2024/ 2025.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه سيجري إعلان نتائج صفوف انق لجميع امراح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يونيو المقبل، معربًا عن تمنياته بالنجاح جميع الطلاب.

وفي سياق متصل، أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لبدء امتحانات 29 ألف و707 طلاب بواقع 2188 طاب بالتعليم الزراعي، و15 ألف و621 طالب بالتعليم الصناعي، و10 آلاف و809 طلاب بالتعليم التجاري والفندقي و1089 طاب بالتعليم المزدوج.

ويؤدي الطلاب الامتحانات أمام 90 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية على مستوى الإسكندرية، فيما جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية بواقع 20 استراحة للرجال و11 لسيدات.