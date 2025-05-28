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ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف

04:47 م الأربعاء 28 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف
  • عرض 6 صورة
    ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة في بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:


نجحت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، في ضبط مصنع غير مرخص، يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة، وتعبئتها مستخدما علامات تجارية شهيرة، مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .


تلقت مديرية تموين بني سويف بلاغا بوجود مصنع غير مرخص بمنطقة بياض العرب الصناعية، يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، وبيعها في الأسواق.


انتقل المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وأحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، برفقة عدد من المفتشين، وتبين وجود مصنع غير مرخص به معدات، وخامات تستخدم في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة، فضلا عن عبوات فارغة "جراكن" مدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات شهيرة، مما يساهم في ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات.


جرى التحفظ علي كل محتويات المصنع، و استدعاء إدارة التجارة الداخلية لسحب عينة من منتجات الزيوت الموجودة بالمصنع لإرسالها للمعامل، لفحصها لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.

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