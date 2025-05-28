مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مزلقان قشيشة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام القطار بشخص مجهول الهوية، أمام مزلقان قشيشة بمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة لشخص به عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسم، كما تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه أحد القطارات، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية ومتعلقات شخصية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.