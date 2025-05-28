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طفل بريء ضحية غيرة السلايف.. زوجة العم حرّضت طفليها فرموه في نيل قنا

04:27 م الأربعاء 28 مايو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية فاو التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، جريمة مأساوية تمثلت في مقتل طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعد أن ألقاه نجلا عمه في نهر النيل بتحريض من والدتهما، انتقامًا من والدة الطفل المجني عليه، على خلفية خلافات أسرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتغيب طفل يُدعى "ر. ن."، يبلغ من العمر عامين ونصف، وبعد ثلاثة أيام من البحث المتواصل من قبل قوات الإنقاذ النهري والأهالي، تم العثور على جثمان الطفل طافيًا في مياه النيل بمنطقة دار السلام بمحافظة سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

التحريات كشفت عن تفاصيل صادمة؛ إذ تبيّن أن الطفلين، وهما نجلا عمه وتبلغان من العمر 8 و11 عامًا، قاما بحمله من المنزل وإلقائه حيًا في نهر النيل، بعد أن حرضتهما والدتهما على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفل الضحية.

وألقت قوات الأمن القبض على السيدة وطفليها المتورطين في الواقعة، وحررت محضرًا بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

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