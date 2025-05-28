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قطع المياه غدًا عن مدينة الباجور وعدد من القرى بالمنوفية

04:13 م الأربعاء 28 مايو 2025

قطع المياه

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه غدًا الخميس، عن مدينة الباجور والقرى التابعة لها (أبو سنيطة- أبشيش- الكتامية- سمان- اسطنها- قلتى- كفر سنجلف الجديد- الباجور- شبرازنجى- كوم الضبع- ميت عفيف- أسريجة) من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

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قطع المياه المنوفية مدينة الباجور الصرف الصحي
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