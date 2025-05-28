قطع المياه غدًا عن مدينة الباجور وعدد من القرى بالمنوفية
04:13 م الأربعاء 28 مايو 2025
المنوفية- أحمد الباهي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه غدًا الخميس، عن مدينة الباجور والقرى التابعة لها (أبو سنيطة- أبشيش- الكتامية- سمان- اسطنها- قلتى- كفر سنجلف الجديد- الباجور- شبرازنجى- كوم الضبع- ميت عفيف- أسريجة) من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
فيديو قد يعجبك: