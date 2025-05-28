بالصور- فرحة تلاميذ الابتدائية بالمنوفية في آخر أيام الامتحانات

المنوفية- أحمد الباهي:

أنهى تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات نهاية العام، ظهر اليوم الأربعاء عقب أداء آخر امتحاناتهم، وذلك وسط فرحة غامرة امتدت لخارج أسوار مدارسهم، وعبروا عن سعادتهم بسهولة مواد الامتحانات، وكونها في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مادتي العلوم والمهارات المهنية، فيما أدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية، كما أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.